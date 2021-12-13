ADÜ'nün 2022 yılı bütçesi 672 milyon 322 bin TL olarak kabul edildi - Haberler Ekonomi
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ADÜ'nün 2022 yılı bütçesi 672 milyon 322 bin TL olarak kabul edildi

ADÜ'nün 2022 yılı bütçesi 672 milyon 322 bin TL olarak kabul edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) 2022 yılı bütçesi geçen yıla oranla 133 milyon TL artırılarak 672 milyon 322 bin TL olarak kabul edildi.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) 2022 yılı bütçesi geçen yıla oranla 133 milyon TL artırılarak 672 milyon 322 bin TL olarak kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ( Tbmm ) 2022 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. 6 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri 17 Aralık Cuma günü tamamlanacak. Bütçe görüşmeleri kapsamında ADÜ'nün 2022 yılı bütçesi belirlendi. ADÜ'nün 2022 yılı bütçesi geçen yıla göre 133 milyon TL arttırılarak 672 milyon 322 bin TL olarak kabul edildi.

" Aydın'a hizmet noktasında artık çok daha büyük bir sorumluluğumuz var" diyen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir "TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde üniversitemizin her alanda ortaya koyduğu önemli performans ve Aydın milletvekillerinin de büyük katkılarıyla geçtiğimiz yıla oranla 133 milyon TL artırılarak 672 milyon 322 bin TL olarak kabul edildi. Vekillerimizin de desteği ve ADÜ'nün başarısı bize artık daha önemli bir noktada hizmet şansı ve misyonu yükledi. Vizyonumuzu ve ufkumuzu daha ileri taşıyarak ülkemize ve Aydın'a hizmet noktasında artık çok daha büyük bir sorumluluğumuz var" açıklamasında bulunarak emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN

ADÜ'nün 2022 yılı bütçesi 672 milyon 322 bin TL olarak kabul edildi

ADÜ'nün 2022 yılı bütçesi 672 milyon 322 bin TL olarak kabul edildi

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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