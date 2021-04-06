ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO'da sosyal sorumluluk söyleşilerinin konuğu Doç. Dr. Sepetcioğlu oldu
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ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO'da sosyal sorumluluk söyleşilerinin konuğu Doç. Dr. Sepetcioğlu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO'da sosyal sorumluluk söyleşilerinin konuğu Doç. Dr. Sepetcioğlu oldu

Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Sosyal Sorumluluk Söyleşilerinin bu haftaki konuğu Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.

Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Sosyal Sorumluluk Söyleşilerinin bu haftaki konuğu Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu oldu. 'Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası' konulu söyleşiye öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı.

Açılışını 9 Ekim 1937 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği bir sosyal fabrika modeli olarak kurulan Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nın Cumhuriyet döneminden kalan bir endüstriyel kültür mirası olduğunu belirten Doç Dr. Sepetcioğlu, fabrikanın Nazilli'nin ekonomisinin yanı sıra sosyal ve kültürel değerini de artıran bir eser olduğunu vurguladı. Fabrikanın açılış töreninden fotoğrafları da paylaşan Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, yüz yüze eğitim başladığında MYO öğrencilerine bu değerli kampüsü bizzat gezdirmekten mutluluk duyacağını ifade etmesiyle söyleşi sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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