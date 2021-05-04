ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO'da Avrupa'daki Yaşlı Bakım Modelleri konuşuldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sosyal Sorumluluk Söyleşileri kapsamında 'Avrupa'daki Yaşlı Bakım Modelleri' adlı söyleşi online olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sosyal Sorumluluk Söyleşileri kapsamında 'Avrupa'daki Yaşlı Bakım Modelleri' adlı söyleşi online olarak gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Gülşah Şükran Kale'nin üstlendiği ve Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Oğlak'ın misafir olduğu söyleşiye, MYO Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Dünyanın birçok ülkesinde çeşitli yaşlı bakım merkezlerini ziyaret etme, gözlemleme ve bilimsel çalışmalar yürütme imkanına sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Sema Oğlak, yurtdışında çok sayıda yaşlı bakımevi bulunduğunu, özellikle yaşlı kreşi olarak tabir edilebilecek gündüz bakım merkezlerinin oldukça ilgi gördüğünü aktardı. Ülkemizde sayılı merkezin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Sema Oğlak, hızla yaşlanan bir ülke olarak yaşlı bakımevlerine ihtiyacımız olduğunu vurguladı.

Bilimsel çalışmalarıyla yaşlılık alanına önemli katkılar sağlamış olan Prof. Dr. Sema Oğlak ile Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun yaşlılık alanında yapacağı projelerde iş birliği yapma temennisi ile söyleşi sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı