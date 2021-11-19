ADÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin projesine TÜBİTAK'tan destek
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek.
AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek.
Gıda Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinden Aysima Yediler, Çağlanur Karaca ve Selin Üstündağ'ın projeleri, TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Gıda Mühendisliği Öğretim Görevlisi Dr. Özgün Güzdemir danışmanlığında yürütülen proje, özel bir gıda firmasının iş birliğiyle gerçekleştirilecek. - AYDIN
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