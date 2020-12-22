ADÜ Moda Tasarımı Programı Kariyer Günleri etkinliği gerçekleşti
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ADÜ Moda Tasarımı Programı Kariyer Günleri etkinliği gerçekleşti

22.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:37
ADÜ Moda Tasarımı Programı Kariyer Günleri etkinliği gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu (MYO) Moda Tasarımı Programı, 17 Aralık 2020 tarihinde "Kariyer Günleri" kapsamında ilk etkinliğini, Marpessa markasının yöneticisi ve tasarımcısı olan Ayşe Hacısalihoğlu Göze ile gerçekleştirdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu (MYO) Moda Tasarımı Programı, 17 Aralık 2020 tarihinde "Kariyer Günleri" kapsamında ilk etkinliğini, Marpessa markasının yöneticisi ve tasarımcısı olan Ayşe Hacısalihoğlu Göze ile gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Tufan Altın, Müdür Yardımcıları; Erdoğan Pireli ve Ahmet Özcan Gül, Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Ömür, Öğr. Gör. Leyla İzbudak, Öğr. Gör. Servet Bilge ve Moda Tasarımı Programı I. ve II. Sınıf öğrencileri katılım sağladı.

Aydın MYO Giyim Üretim Programından 2004 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'da bir ihracat firmasında tasarımcı olarak işe başlayan bir süre sonra da Türkiye'nin en prestijli tasarımcıları ve kurumları ile çalışmaya devam eden Ayşe Hacısalihoğlu Göze sunumunda, bireylerin meslek edinmede başarılı olabilmeleri için eğitim ve iş süreçlerinde kendi deneyimlerinden paylaşımlarda bulundu. Ayşe Hacısalihoğlu Göze, başarılı bir tasarımcı olabilmenin mesleği sevmeye, hedef belirleyip çok çalışmaya bağlı olduğunu vurgulayarak sunumuna son verdi. Öğrencilerin mezuniyet sonrası işe başlama ve iş yaşamına yönelik sorularının cevaplanmasıyla etkinlik sona erdi. - AYDIN

ADÜ Moda Tasarımı Programı Kariyer Günleri etkinliği gerçekleşti
ADÜ Moda Tasarımı Programı Kariyer Günleri etkinliği gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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