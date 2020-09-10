ADÜ'lü öğretim üyesinin kitabı yayımlandı
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ADÜ'lü öğretim üyesinin kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz İskender Özkan'ın Bilim Felsefesi adlı kitabı yayınlandı.

ADÜ'lü öğretim üyesinin kitabı yayımlandı
10.09.2020 09:31 | Son Güncelleme: 10.09.2020 09:35

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz İskender Özkan'ın Bilim Felsefesi adlı kitabı yayınlandı.

Kitabın bilim felsefesinin temel sorunlarına ve kavramlarına bir açıklama getirdiğini belirten Özkan, ayrıca bilimsel ilerlemenin ve akılcı bir yaklaşımın, günümüz bilim felsefesindeki sorunların çözümündeki önemini göstermeyi amaçladığını belirtti.

Doç. Dr. Cengiz İskender Özkan, "Kitapta; teori, olgu ve deney kavramları arasındaki ilişki sorgulanmakta ve geçmişte olanları açıklayan tarihsel doğa bilimlerinde geleceğe yönelik öngörülerin mümkün olup olmadığı, mümkünse hangi anlamda mümkün olduğu sorusuna yanıt aranmaktadır" sözleri ile kitabın içeriği hakkında bilgi verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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