ADÜ'lü öğretim üyesinin kitabı yayımlandı

09.10.2019 16:56

Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu (MYO) Makine Resim Konstrüksiyon Programı Öğretim Görevlisi Serap Karagöz'ün "Malzeme Teknolojisi" kitabı yayımlandı.



Kitap, metal ve metal olmayan malzemelerin özellikleri, çeliklere uygulanan ısıl işlemler ve tasarımda malzeme seçimi konularında önemli bilgiler içeriyor.



Öğretim Görevlisi Serap Karagöz'ün internet ortamında da satışa sunulan kitabının, mesleki deneyimi ve bilgi birikiminin ürünü olarak alana önemli katkılarda bulunacağı öngörülüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA