ADÜ'lü öğrencilerin projesi 'Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı' tarafından kabul edildi - Haberler

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ADÜ'lü öğrencilerin projesi 'Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı' tarafından kabul edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
ADÜ'lü öğrencilerin projesi 'Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı' tarafından kabul edildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin projesi, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından kabul edildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin projesi, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından kabul edildi.

Nazilli İİBF Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri İbrahim Halil Dinçarslan, Birkan Günel ve Alican Ağtaş tarafından Sosyal Kumbara Derneği iş birliğiyle yapılan proje, albinizmli bireyleri konu alarak farkındalık çalışması ortaya koyuyor. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğrencileri tebrik ederek başarılın devamını diledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi, Avrupa Birliği, Nazilli, Aydın, Yerel, Haberler

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