ADÜ'lü akademisyenler 104 emekli amirali kınadı
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ADÜ'lü akademisyenler 104 emekli amirali kınadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ADÜ'lü akademisyenler 104 emekli amirali kınadı

Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki (ADÜ) 104 akademisyen 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye sert tepki gösterdi.

Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki (ADÜ) 104 akademisyen 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye sert tepki gösterdi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in de imzasının bulunduğu açıklamada akademisyenler, "104 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan bildiri, örtük bir vesayet teşebbüsüdür" ifadelerini kullandı.

104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye bir tepki de ADÜ'lü akademisyenlerden geldi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir başta olmak üzere 104 akademisyenin imzasını taşıyan açıklama ile akamdemisyenler amiralleri kınadı. Emekli amirallerin gündem oluşturarak kaos yaratma çabası içerisinde olduğunu ifade eden akademisyenler ortak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"104 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan bildiri, örtük bir vesayet teşebbüsüdür. Demokrasiyi işlevsizleştirmeye kasteden bu girişim, hem milli iradeyi değersizleştirme hem de vesayet anlayışını yeniden üretme çabasından fazlası değildir. İfade özgürlüğü kamuflajı ise temsilin demokratik meşruiyetini sınırlama niyetini gizleyemeyeceği gibi milli iradeyi baskı altına almak isteyenlerin pragmatist içyüzünü resmetmiştir. Son yıllarda jeopolitik vizyonuyla yücelen ülkemize karşı harekete geçen dış mihrak aksiyonlarıyla zamanlama paydaşlığı açısından da düşündürücüdür. Bilinmelidir ki milletimiz, tıpkı 15 Temmuz destanında olduğu gibi, bu tür karanlık niyetleri yok edecek iradeye ve eylem gücüne sahiptir. Ne bu bildiri, ne de bir başka tahakküm teşebbüsü ülkemizin demokrasi, insan hakları ve adalet temelinde hem milli hem de uluslararası yükselişini engellemeye muktedir olamaz. Biz de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin 104 akademisyeni olarak, kimden ve nereden olduğuna bakmaksızın, bu necip milletin bekasına yönelik her türlü tehdidi, yaklaşımı, söylemi reddediyor, 104 emekli amiralin hadlerini aşan bir bildiriyle gündem oluşturarak kaos yaratma çabalarını şiddetle kınıyoruz." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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