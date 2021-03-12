'ADÜ Lojistik Söyleşileri' çevrimiçi olarak gerçekleşti
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'ADÜ Lojistik Söyleşileri' çevrimiçi olarak gerçekleşti

12.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:48
'ADÜ Lojistik Söyleşileri' çevrimiçi olarak gerçekleşti

Söke İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 'ADÜ Lojistik Söyleşileri' etkinliği çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Söke İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 'ADÜ Lojistik Söyleşileri' etkinliği çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Dr. Öğr. Üyesi Güneş Açelya Sipahi'nin moderatörlüğünü yaptığı söyleşide, konuşmacı olarak özel bir bir lojistik firmasının Akdeniz Bölge Müdürü Bora Güner öğrencilerle buluştu.

Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören söyleşinin açılış konuşmasını yapan Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kamil Bircan, lojistik sektörünün giderek artan önemini ve sektörün ülke için stratejik ağırlığını ifade etti.

Teknolojik gelişimin lojistik alanında istihdamı tamamen engellemesinin zor olduğunu, her zaman insan gücü ve etkileşiminin önemli olacağını belirten lojistik firmasının Akdeniz Bölge Müdürü Bora Güner, teknolojik gelişimler ve endüstri 4.0'ın sektör üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin kariyer hakkında merak ettiklerini tecrübelerinden yola çıkarak yanıtlayan ve sektörde yer almak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Güner, lojistik firmasını tanıtarak sunduğu hizmetleri anlattı.

Katılımlarından dolayı lojistik firması Akdeniz Bölge Müdürü Bora Güner ile etkinliğin gerçekleşmesinde katkıları bulunan Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Güneş Açelya Sipahi, Araş. Gör. Batuhan Çullu ve bölüm öğrencilerine sunulan teşekkür sonrası söyleşi sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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