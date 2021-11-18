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ADÜ Köşk MYO Öğrencileri çevre temizliği yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ADÜ Köşk MYO Öğrencileri çevre temizliği yaptı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Gönüllülük Dersi kapsamında, Köşk ilçesinde çevre temizliği yaparak duyarlılık gösterdi.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Gönüllülük Dersi kapsamında, Köşk ilçesinde çevre temizliği yaparak duyarlılık gösterdi.

Gönüllülük Dersi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül sorumluluğunda çevre temizliğinde yer alan 33 öğrenci, belirlenen alanlarda temizleme yaptı. Etkinlik kapsamında, öncelikle geri dönüştürülebilir atıklardan oluşan 40 torba çöp toplanarak çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturuldu. - AYDIN

ADÜ Köşk MYO Öğrencileri çevre temizliği yaptı

ADÜ Köşk MYO Öğrencileri çevre temizliği yaptı

ADÜ Köşk MYO Öğrencileri çevre temizliği yaptı

ADÜ Köşk MYO Öğrencileri çevre temizliği yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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