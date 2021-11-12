ADÜ Koçarlı MYO'da kan bağışı kampanyası düzenlendi - Haberler
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ADÜ Koçarlı MYO'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ADÜ Koçarlı MYO'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu'nda Kan Bağışı kampanyası düzenlendi.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu'nda Kan Bağışı kampanyası düzenlendi.

Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Öğr. Gör. Ayfer Ergezen' in koordinatörlüğünde Laboratuvar Teknolojisi Programı öğrencileri ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenlendi. Pandemi döneminde ülke genelinde kan stokları ile ilgili yaşanan sıkıntılara değinen Kızılay görevlileri Okul Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz eşliğinde sınıflarda öğrencilere kan bağışının önemini ve kan bağışı yapabilmek için neler yapılması gerektiğini anlattı. - AYDIN

ADÜ Koçarlı MYO'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

ADÜ Koçarlı MYO'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

ADÜ Koçarlı MYO'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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