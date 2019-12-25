ADÜ, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u ağırladı

25.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:49

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen, 'Adalet Ombudsmanlık ve Üniversiteler' konulu konferans, Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda gerçekleşti.



ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in ev sahipliğinde Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un teşrifleriyle gerçekleşen konferansa, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Erhan Yıldırım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, il müdürleri, ADÜ personeli ve öğrenciler katıldı.



Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK), birey ile devlet arasındaki bir takım ihtilaflı konuları sonuçlandırmak üzere kurulmuş özel bir kurum olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Özellikle son yıllarda Kamu Başdenetçimiz Sayın Şeref Malkoç'un göreve gelmesi ile birlikte, Kurumun vatandaşımız nezdindeki bilinirliği daha da arttı. Kurum, idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yayılmasına, şeffaf bir idari yapıya katkı sağladığı için Kamu Denetçiliği Kurumu son derece önemli bir görevi yürütüyor" dedi.



"Ombudsmanlık Demokrasimiz ve Ülkemiz için Önem Taşıyor"



Üniversitelerde de hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için Ombudsmanlık Toplulukları kurulduğunu belirten Aldemir, "Burada başlıca amaç, hak arama kültürünün yaygın olduğu bir toplum ve hizmet standartlarının yüksek olduğu bir kamu yönetimi oluşması. Bu bilincin yaygınlaştırılması hem demokrasimiz hem ülkemiz için önem taşıyor" sözleriyle Kamu Denetçiliği Kurumunun işlevine dikkat çekti.



KDK tanıtım filminin izletilmesinin ardından ADÜ'nün adını taşıdığı Merhum Başbakan Adnan Menderes'i anarak konuşmasına başlayan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin şanslı olduklarına dikkat çekerek üniversitelerin, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde oynadığı önemli role işaret etti.



"Üniversiteler Geleceğin ve Refahın Köşe Taşlarıdır"



Dünyada refah seviyesi yüksek ülkelerin gelişiminin temelinde üniversitelerin olduğunu belirten Şeref Malkoç, üniversitelerin toplumun yol göstericisi olduğunu vurguladı ve "Üniversiteler ilim yuvalarıdır, kalkınmanın öncüsü, geleceğin ve refahın köşe taşlarıdır. Türkiye'de 207 tane üniversite var. Ülkemizin geleceği, umudu olarak bu üniversitelere görüyoruz. Üniversiteler şehrin tarımıyla birleşmeli, sanayisine güç vermeli, şehirde kültür, sanat, edebiyat alanlarında öncülük yapmalı. Bunların Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde önemli ölçüde gerçekleştiğini biliyorum" dedi.



"Ombudsmanlığın Temelinde Adalet Vardır"



İnsanın huzuru, refahı, mutluluğu için adaletin ana koşul olduğunu ifade eden Şeref Malkoç, dünyadaki tüm özgürlük ve demokrasi hareketlerinin temelinde adalet duygusunun olduğunu vurguladı. Malkoç "Ombudsmanlığın temelinde de adalet vardır. Adaleti insan temin edecektir. Ülkemiz son 15 yılda sağlık, ekonomik, ulaşım, bilim, sanat, spor, kültür, siyasette, özelliklede eğitim alanında önemli mesafeler kat etti. Övünçle ifade ediyorum ki 150 bin akademisyen var üniversitelerimizde. Bu müthiş bir zenginliktir. Şehirle, sanayiyle ve ticarette koordineli bir şekilde ilerlememize devam edeceğiz" sözlerinin ardından son yıllarda üniversite ve öğrenci sayılarındaki gelişmeyi aktardı.



"Cumhuriyeti, Dünyada İlk 10 Ülke Arasına Girmekle Taçlandıracağız"



Ülkemizin 2023 hedeflerini aktaran Şeref Malkoç, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dünyada ilk on ülke arasına girmekle taçlandıracağız. Bizim üniversitelerimiz dünyadaki ilk 100 üniversite arasında yer almalı. Valilerimiz, siyasetçilerimiz, akademisyenlerimiz ile dünyanın en iyileri arasında yer almalıyız" diyerek öğrencilerle temasta bulunan yöneticilere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti.



"Gençlerimiz 15 Temmuz'da Adalete Sahip Çıktı "



Türkiye'ninolağanüstü bir coğrafyada bulunduğunu belirten Şeref Malkoç, "Bu sebeple güçlü olmak zorundayız. Yoksa bu coğrafyada yaşatmazlar bizi.FETÖ, PKK gibi illegal oluşumlar devleti ele geçirmek, adaleti sekteye uğratmak için ortaya çıktılar.Unuttular ki, bizler 2500 yıllık bir mazisi olan güçlü bir devletiz. Görüş ayrılıkları olsa da milli meseleler söz konusu olduğunda tek vücut olarak Türkiye'den yana olacağız. Gençlerimiz 15 Temmuz'da hukuka, adalete sahip çıkarak bunu en iyi şekilde gösterdi" diye konuştu.



İnsanın olduğu her yerde zorluklar olduğunu ifade eden Malkoç, "Önemli olan uzlaşmaktır. Barışmasını bilmiyorsanız kavga etmeyin. Yolunuz ve zihniniz açık olsun" sözleriyle öğrencilere seslenerek konuşmasına son verdi.



Program, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a hediye takdimi ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA