ADÜ İletişim Fakültesi mezunlarını uğurladı
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ADÜ İletişim Fakültesi mezunlarını uğurladı

ADÜ İletişim Fakültesi mezunlarını uğurladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni ADÜTV sosyal medya kanalı üzerinden canlı yayın olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni ADÜTV sosyal medya kanalı üzerinden canlı yayın olarak gerçekleşti.

İletişim Fakültesi Dekan v. Prof. Dr. Mehmet Aydın konuşmasında, mezun öğrencilere iyi ve çalışkan birey olmalarını tavsiye ederken, "Sizlerden ricam çevrenize, yakınlarınıza, çalışma arkadaşlarınıza, iyi ve çalışkan birer insan olmanın gereklerini davranışlarınızla göstermeniz ve örnek birey olmanızdır. Her ne iş yapıyorsanız elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Başkalarına faydalı olun. Dürüst ve ahlaklı olun" dedi.

Dekan Yardımcıları Prof. Dr. M. Bilal Arık ve Doç. Dr. Behiç Alp Aytekin mezun olan öğrencilerle artık meslektaş olduklarını belirterek meslek yaşantıları boyunca her zaman yanlarında olacaklarını söyledi ve öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Törende dereceye giren öğrenciler, Fakülte birincisi aynı zamanda Radyo Televizyon ve Sinema (RTS) Bölüm Birincisi Öykü Irmak Özkan, RTS Bölüm İkincisi Hasan Hüseyin Erturan, RTS Bölüm Üçüncüsü Ahmet Detseli, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (HİR) Bölüm Birincisi Güler Kıdıl, HİR Bölüm İkincisi Ceren Özgür ve HİR Bölüm Üçüncüsü Nisan Yılmaz birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Bitirme Projesi'nde birinci olan eser gösterildi. Ardından Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü yapım yönetim dersi kapsamında Furkan Alper Demir'in hazırladığı İtalya'da yarışmada dereceye giren 'Altı Üstü Deniz' belgeselinin fragmanı gösterildi.

Sunuculuğunu Halkla İlişkiler Bölümü öğrencisi Dilara Bölükbaş'ın yaptığı törenin yapım ve yayın aşamasının tamamı, İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun Gökhan Dolapçı'nın canlı müzik performansı ile mezuniyet kutlaması eğlenceli bir şekilde sona erdi. - AYDIN

ADÜ İletişim Fakültesi mezunlarını uğurladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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