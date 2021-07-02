Adü Hemşirelik Bölümü Mezunları Buluşuyor Paneli Gerçekleşti
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Adü Hemşirelik Bölümü Mezunları Buluşuyor Paneli Gerçekleşti

Adü Hemşirelik Bölümü Mezunları Buluşuyor Paneli Gerçekleşti
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ADÜ Hemşirelik Bölümü Mezunları Buluşuyor Paneli Gerçekleşti Etkinliğin düzenleme kurulunda Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Hemşirelik Fakültesi Mezunları İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Seher Sarıkaya Karabudak, Doç. Dr. Yıldız Denat (Üye), Dr. Öğr.

ADÜ Hemşirelik Bölümü Mezunları Buluşuyor Paneli Gerçekleşti Etkinliğin düzenleme kurulunda Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Hemşirelik Fakültesi Mezunları İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Seher Sarıkaya Karabudak, Doç. Dr. Yıldız Denat (Üye), Dr. Öğr. Üyesi Sevil Olğun (Üye), Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Kızılkaya(Üye), Arş. Gör. Büşra Şahin (Sekreter), Arş. Gör. Süleyman Ümit Şenocak(Üye) ve Arş. Gör. Rüveyda Yüksel (Üye) yer aldı.

Etkinliğin düzenleme kurulunda Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Hemşirelik Fakültesi Mezunları İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Seher Sarıkaya Karabudak, Doç. Dr. Yıldız Denat (Üye), Dr. Öğr. Üyesi Sevil Olğun (Üye), Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Kızılkaya(Üye), Arş. Gör. Büşra Şahin (Sekreter), Arş. Gör. Süleyman Ümit Şenocak(Üye) ve Arş. Gör. Rüveyda Yüksel (Üye) yer aldı.

Mezunları İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Seher Sarıkaya Karabudak koordinatörlüğü ve moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar'ın açılış konuşmasının ardından Hemşirelik Fakültesi tanıtım videosu gösterimi yapıldı

Etkinlikte konuşmacı olarak Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği AD Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Yıldırım, Üniversitemiz Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Anne Sütü ve Eğitim Hemşiresi Uzman Hemşire Funda Güler, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD Arş. Gör. Dr. Selda Ateş Beşirik, Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Feride Koluaçık, Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD Arş. Gör. Süleyman Ümit Şenocak ve Üniversitemiz Hastanesi Başhekimlik Planlama Ünitesi Yönetici Asistanı Uzm. Hemşire Hüseyin Emre Yaşar bulundu.

Lisans eğitimi sürecindeki deneyimlerini ve meslek yaşamında ADÜ Hemşirelik Bölümünden mezun olmanın avantajlarını dinleyiciler ile paylaşan konuşmacılar, akademik ve klinik mesleki deneyimlerinde nasıl bir süreçte yol aldıklarını katılımcılara aktardılar.

Panel, Hemşirelik Fakültesi öğretim üyelerinin ve mezunların katkı ve geri bildirimlerinin ardından katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesi ve Mezunlar Derneği kurma yönündeki çalışmaların sürdürülmesi amacıyla farklı etkinliklerde buluşarak meslek birliğinin geliştirilmesi dilekleriyle sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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