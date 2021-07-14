ADÜ Hastanesi'ne araç bağışı yapıldı
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ADÜ Hastanesi'ne araç bağışı yapıldı

ADÜ Hastanesi'ne araç bağışı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Köşk ilçesinde faaliyet gösteren özel bir firma, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesine pandemi döneminde sağlık çalışanlarının gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı araç bağışında bulundu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde faaliyet gösteren özel bir firma, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesine pandemi döneminde sağlık çalışanlarının gösterdiği özverili çalışmalardan dolayı araç bağışında bulundu.

Kovid-19 pandemisinde Aydın'ın verdiği başarılı sınavda ADÜ'nün önemli bir görev üstlendiğini belirten şirket, bağışla birlikte sağlık çalışanlarına katkı yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Bağış dolayısıyla teşekkür eden ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serkan Öncü, çevre illerden de hasta kabul ederek önemli bir yükü sırtladıklarını belirterek, "Hastanemizin ihtiyaçları pandemi ile birlikte daha da arttı. Bağışçılarımızın tümüne teşekkür ediyoruz. Bağışlanan araç, hastane hizmetlerinde kullanılacaktır. Bu anlamlı bağışları için teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

ADÜ Hastanesi'ne araç bağışı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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