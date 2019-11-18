ADÜ Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 3'te 3 yaptı

18.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 18.11.2019 11:51

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı evinde ağırladığı İstanbul Engelliler Spor Kulübü takımını mağlup ederek 3'te 3 yaptı.



Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grubu 4. Hafta maçında ADÜ Genç Efeler, İstanbul Engelliler Spor Kulübü'nü ağırladı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, Beyaz Ay Derneği Başkanı Demet Pilevneli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Serdar Küçük ve Hamide Ercan ve Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu tribünden izledi. İlk periyodu 9-16 geride bitiren Aydın ekibi, ikinci periyotta önde tamamlayarak devreyi 27-26 önde bitirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Genç Efeler, son periyoda 41-30 önde girdi. Son periyotta farkı iyice açan engelli sporcular müsabakayı 61-39 kazandı.



Ligde oymadığı 3 müsabakanın üçünü de kazanarak namağlup yoluna devam eden ADÜ Genç Efeler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı haftaya İzmir deplasmanında Karşıyaka Engelliler ile mücadele edecek. - AYDIN

Kaynak: İHA