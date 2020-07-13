- ADÜ'de15 Temmuz şehit ve gazilerimizi anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- ADÜ'de15 Temmuz şehit ve gazilerimizi anıldı

- ADÜ'de15 Temmuz şehit ve gazilerimizi anıldı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Öğrenci Şehit ve Gazi Aileleri Vefa Programı Didim Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

13.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:11

- ADÜ'de15 Temmuz şehit ve gazilerimizi anıldı

AYDIN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Öğrenci Şehit ve Gazi Aileleri Vefa Programı Didim Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Programa; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, ADÜ Didim MYO Müdürü Evrim Kamacı, siyasi parti temsilcileri, akademik ve idari personel ile 15 Temmuz öğrenci şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Aziz Türk milletinin ve kahraman güvenlik güçlerinin hain darbe girişiminin karşısında gösterdiği onurlu duruşun, demokrasi zaferinin dördüncü yıldönümünde düzenlenen etkinlik, Didim Merkez Camii İmamı Muhammed Karagülle tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Ardından, 15 Temmuz Belgeseli ve şehit ve gazi olan öğrencilerin tanıtım belgeseli gösterimleri gerçekleşti.

'Aziz milletimiz tarihimizin gurur dolu sayfasına bir yenisini ekledi'

Programın açılış konuşmasını yapan Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, milletimizin 15 Temmuz'da gösterdiği kahraman mücadele ile tarihimizin gurur sayfalarına bir yenisini eklediğini ifade etti. Türköz, "Hain darbe girişimine karşı duran aziz milletimiz canı pahasına inanına, ülkesine, devletine, demokrasisine geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Bu cennet vatanın kahraman evlatları bütün terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürecektir" sözlerinin ardından şehitlerimizi yad ederken, kahraman gazilerimize şükranlarını sunduğunu belirtti.

'Yüce milletimiz hiç tereddüt etmeden canını verdi'

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 15 Temmuz 2016'da Cumhuriyeti ve onun değerlerini yok etmeye çalışan, milli iradeye darbe vurmaya çalışan hain bir şebekenin millet tarafından engellendiğini belirterek, "15 Temmuz'da vatan, millet ve bayrak diyen milletimiz sokaklarda şehit oldu. Konu vatan, bayrak ve millet ise yüce milletimiz bu konuda hiç tereddüt etmeden canını verdi" dedi.

'Eşine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın onurunu yaşıyoruz'

Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok saymaya çalışan hain şebekelere karşı her zaman dik durmaya devam edeceğimizi vurgulayan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer tarafta dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın onurunu yaşıyoruz" diyerek şehitlere rahmet dileyip, gazilere de şükran ve minnet duyduğunu ifade etti.

"Milletimiz vakur, cesur tutumuyla tüm dünyaya örnek oldu"

Milletimizin vakur, cesur tutumuyla 15 Temmuz 2016'da tüm dünyaya örnek olduğunu belirten 15 Temmuz Gazisi Muhittin Şahbaz, cesur tutumuyla vatanına, milletine ve milli iradeye sahip çıkan aziz milletimizin onurlu duruşunu gelecek nesillere aktarmaktan şeref duyduğunu belirtti. Şahbaz, "Dillere destan kahramanlıklarıyla bedenlerini değerlere siper eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet ile yad etmek bizim için bir gönül borcudur. 15 Temmuzları bir daha yaşamamak için bizlere düşen aklımızı, vicdanımızı sorgulamaksızın bir başkasına teslim etmemektir" dedi. Şahbaz, vatanın bekası uğruna can veren şehitlerimize rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler ve 15 Temmuz ruhunun her zaman canlı tutulmasını diledi.

"Vatan sevgisi bizde imandandır"

15 Temmuz şehidi Yasin Ağaroğlu'nun babası Osman Ağaroğlu, "Bu aziz vatanın, kalbi ay yıldızlı bayrağı için ürperen her evladı bir ölür bin dirilir. Vatan sevgisi bizde imandandır, kitabımızda şehit olmak vatan için ölmek vardır. Çünkü bizim için ölüm bir yok olmak değil, en büyük mertebelerden birisidir zira vatan sevgisi imandandır. Yurdumun üstünde tüten son ocak sönmedikçe kimsenin bu vatanın al bayrağını gönderden indirmeye, bu milleti esir etmeye ve bu vatanı işgal etmeye gücü yetmeyecektir çünkü bizde vatan sevgisi var" ifadelerini kullandı.

Şehit olan oğlu hakkında bilgi veren, duygu ve düşüncelerini paylaşan Ağaroğlu, "Bizi düşmanlara karşı üstün kılan en mühim esaslardan birisi ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim idealindeki inançtır" diyerek şehitlik mertebesinin önemini vurguladı.

Program, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ve Didim MYO Müdürü Evrim Kamacı'nın şehit aileleri ve gazilere hediye takdimi ile sona erdi.

- ADÜ'de15 Temmuz şehit ve gazilerimizi anıldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü 3. Sayfa
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 3. Sayfa
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi Sağlık
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 3. Sayfa
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek Politika
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Cahit Özkan Bülent Turan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Aybüke Pusat Acun Ilıcalı
Spor Jailson Tamer Tuna Ali Palabıyık Henry Onyekuru Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Düğün Ayasofya Hatayspor
Şu an buradasınız: - ADÜ'de15 Temmuz şehit ve gazilerimizi anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 18:12:25. #1.14#
title