Adü'de Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları Başladı

2018-2019 Akademik yılı itibariyle Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrenim görmeyi tercih eden yabancı uyruklu öğrencilerin karşılama, ön bilgilendirme ve ön kayıt işlemleri Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

Gerçekleştirilen kayıtlarda 44 farklı ülkeden 200 öğrencinin ADÜ'yü tercih edeceği öngörülüyor. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, ön kaydını tamamlayan öğrencilerin birim öğrenci işlerine sevk edilip kesin kayıtlarını orada tamamlayacakları belirtildi.

Bölümlerde kalan kontenjanların tekrar değerlendirilmesiyle birlikte kalan kontenjanlar için Ek Kontenjan ilanı ile yeniden uluslararası öğrenci alacaklarını ifade eden Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Direktörü Öğr. Gör. Öncel Sençerman "Bu yıl ek kontenjanlarla birlikte üniversitemize ilk defa kayıt yaptıracak olan uluslararası öğrencilerin sayısının 400'e erişmesi, toplam uluslararası öğrenci sayısının da 1000'e yaklaşması hedeflenmektedir. ADÜ'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısının artışı ile birlikte üniversitemizin uluslararası tanınırlığı da artacaktır" dedi. - AYDIN