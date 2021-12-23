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ADÜ'de 'Verginin Önemi ve Temel Unsurları' semineri gerçekleşti

ADÜ'de 'Verginin Önemi ve Temel Unsurları' semineri gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın İktisat Fakültesi tarafından düzenlenen 'Verginin Önemi ve Temel Unsurları' adlı seminer, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın İktisat Fakültesi tarafından düzenlenen 'Verginin Önemi ve Temel Unsurları' adlı seminer, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Aydın İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı'nın moderatörlüğünde Gelir İdaresi Grup Müdürü Metin Özdemir'in sunumuyla gerçekleşen etkinlikte, verginin doğuşu ve eski çağlarda alınan vergi örnekleri anlatıldı. Türk Vergi Sisteminde yer alan vergiler ve çeşitli özellikleri hakkında bilgi verilen sunumda, vergilerin vatandaşlar için önemine değinildi. Gelir İdaresi Grup Müdürü Metin Özdemir'in sunumunun ardından etkinlik, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Etkinliğe; Aydın İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Hamza Kahriman ve Doç. Dr. Şahin Bulut, Gelir İdaresi Grup Müdürü Metin Özdemir, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - AYDIN

ADÜ'de 'Verginin Önemi ve Temel Unsurları' semineri gerçekleşti

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