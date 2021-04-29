ADÜ'de 'Seramik Ürünlerde Alternatif Pişirim Teknikleri' Semineri gerçekleşti
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ADÜ'de 'Seramik Ürünlerde Alternatif Pişirim Teknikleri' Semineri gerçekleşti

ADÜ'de 'Seramik Ürünlerde Alternatif Pişirim Teknikleri' Semineri gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen 'Seramik Ürünlerde Alternatif Pişirim Teknikleri' adlı seminer, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Kariyer Günleri kapsamında düzenlenen 'Seramik Ürünlerde Alternatif Pişirim Teknikleri' adlı seminer, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Seminere, Karacasu Memnune İnci MYO Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü öğrencilerinin yanı sıra, farklı okullarda öğrenim gören birçok öğrenci ve akademisyen katıldı. Öğr. Gör. Kadir Ertürk'ün moderatörlüğünü üstlendiği seminerin konuğu Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Gör. Vefa İrdelp oldu. Seminerde, seramik ürünlerde uygulanan farklı pişirim teknikleri, seramik sektördeki iş olanakları, problem ve çözümler ile işletme deneyimi hakkında katılımcılara bilgi verildi. Pişirim tekniklerinin uygulanacağı bir workshop etkinliğinin planlandığı seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - AYDIN

ADÜ'de 'Seramik Ürünlerde Alternatif Pişirim Teknikleri' Semineri gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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