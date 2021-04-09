ADÜ'de kütüphane personeli işaret dili öğreniyor
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ADÜ'de kütüphane personeli işaret dili öğreniyor

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ADÜ'de kütüphane personeli işaret dili öğreniyor

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeline yönelik düzenlenen işaret dili eğitimleri, Adnan Menderes Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeline yönelik düzenlenen işaret dili eğitimleri, Adnan Menderes Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın 'Engelli Dostu ADÜ' projesinin yürütücülüğünü yaptığını belirten Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan Kütüphane Binası engellilere ve dezavantajlı gruplara yönelik erişilebilirlik alanında TS 9111 standartlarına uygun olarak yapmış olduğu mekansal düzenleme ve çalışmalarından dolayı 2019 ve 2020 yıllarında YÖK tarafından turuncu bayrak ile ödüllendirildi. Bu alanda sayılı kütüphanelerden olan Kütüphanemizin erişilebilirlik alanında hizmette kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaları çok değerli" dedi.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan vekili Özden D. Faydalıgül, İşaret Dili Eğitmeni ve Kütüphane Personeli Aybüke Yücel tarafından hizmet içi eğitim kapsamında verilen temel düzeyde işaret dili eğitimi ile işitme engelli öğrenci veya personelin sorun yaşamadan kütüphane kullanımına yönelik destek sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Eğitimlerin sonunda ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili Özden D. Faydalıgül ve kütüphane personeli, işaret dili ile Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi'ne davette bulundu. - AYDIN

ADÜ'de kütüphane personeli işaret dili öğreniyor
ADÜ'de kütüphane personeli işaret dili öğreniyor
ADÜ'de kütüphane personeli işaret dili öğreniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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