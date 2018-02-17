Adü'de 'Kitaplar Sizden Kahveler Bizden' Projesi

"Çocuklar Hayal Ediyor" projesi kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi oluşturulan kitap kumbaralarına kitap bağışında bulunanlara Alesta Alışveriş Merkezi'nde kahve ikram edilecek.

Sevgi evlerinde kalan çocukların evlerinde kitaplık oluşturmak amacıyla başlatılan projede, İletişim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının girişimleri ile oluşturulan "Kitap Toplama Kumbaraları"na 5 adet Kitap bağışlayan herkese kahve ikram edilecek.

Çocukların hayallerine ortak olabilmek amacıyla geliştirilen bu projeyle 8-18 yaş aralığındaki çocukların ve gençlerin okuyabileceği her türden kitap, ADÜ Kampüsü içinde iki ayrı noktada bulunan Kitap Toplama Kumbaralarına bırakılabilecek. - AYDIN