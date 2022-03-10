ADÜ'de 'Kadın Akademisyen Olmak' konulu panel düzenlendi

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Kadın Akademisyen Olmak konulu panel çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Panel başkanlığını yapan Merkez Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, üniversitelerde yönetim, öğretim, bilimsel araştırma gibi farklı birçok görevi yürüten akademisyenlerin, seçkin, entelektüel, aydın, bilgi üreticileri ve uzman kişiler olarak nitelendirildiğini dolayısıyla, akademisyenliğin yüksek sorumluluk, yoğun çaba ve etkinlik gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı.

Türkiye'de kadınların üniversitelere girişinin 110. yılına yaklaşıldığını belirten Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, "1914'de İnas Darülfünunu adıyla kadınlar üniversitesinin açılmasının ardından, kadınlar o zamana kadar yalnızca erkeklere açık akademik alanlarda var olma mücadelesi vermiş ve üniversitede karma eğitimin öncülüğünü yapmışlardır. O günden bugüne kadın akademisyen oranında ciddi gelişmeler kat etmiş durumdayız. Türkiye'de 2020'de 207 yükseköğretim kurumunda, 180 bin akademisyenin 81 binini kadınlar oluşturuyor. 2021 verilerine göre Türkiye, yüzde 45 oranındaki kadın öğretim üyesi oranı ile yüzde 41,3 orana sahip AB ortalamasını ve yüzde 42,5'lik ABD ortalamasını geride bırakmış durumda. Türkiye genelindeki 207 üniversitede, toplam 394 akademisyen kadın, üniversitelerde dekan ve rektörlük görevinde bulunuyor. Türkiye'de akademik kariyerde profesörlüğe yükselirken kadına karşı ayrımcılığın olmadığı ve kadın profesör oranının yüksek olmakla birlikte, kadınların yükseköğretim kurumlarında yöneticilik pozisyonlarında daha az temsil edildiğini görmekteyiz" dedi.

Söyleşi şeklinde panelist hocaların akademik kimlikleri tanıtılarak başlatılan panel, öğretim üyelerinin akademisyen olma yolculukları, gençlerin bu yolda karşılaşabilecekleri imkanlar, uluslararası ve ulusal projeler, teknoloji girişimleri, yurtdışı eğitimleri, yürüttükleri çalışmalar, yoğunlaştıkları alanların gençlere ve topluma etkileri konularındaki bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktarmaları ile devam etti.

Kadın akademisyenlerin; akademide kadın olmanın güçlükleri, önemli akademik aşamaları nasıl tamamladıkları, destekleri ve engelleri gibi konuları örnekler ile öğrencilere anlatarak bilgi verdikleri panel, gençlerin gelecek projeksiyonuna katkı sağlayacak yorumlar ile sona erdi.

Panele, Merkez Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Seher Sarıkaya Karabudak, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Üreten, Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, Dr. Öğr. Üy. Bilge Yaşan Şair ile panelistler Tıp Fakültesi Radyoloji AD. Öğretim Üyesi ve Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, İletişim Fakültesi Dekanı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü AD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Hale Bozkurt ve Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi AD. Öğretim Üyesi ve Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Esin Acar ile ADÜ ve farklı üniversitelerden akademisyenler, lisansüstü ve lisans öğrencileri katıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel