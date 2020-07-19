ADÜ'de iş garantili program için imzalar atıldı
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ADÜ'de iş garantili program için imzalar atıldı

Sanayi iş birliği adına, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile özel bir şirket arasında rektörlük makamında ikili iş birliği protokolü imzalandı.

ADÜ'de iş garantili program için imzalar atıldı
19.07.2020 10:09 | Son Güncelleme: 19.07.2020 10:13

Sanayi iş birliği adına, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile özel bir şirket arasında rektörlük makamında ikili iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol Törenine, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, şirket ortaklarından Ersin Turgut, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı ve Yüksekokul Sekreteri İbrahim Öztürk katıldı.

Buharkent MYO'da hedefe yönelik ara eleman yetiştirilecek

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Buharkent MYO bünyesinde Polimer Teknolojisi Programı'nın Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) teklif edildiğini ve açıldığını belirtti. Rektör Aldemir, "2021-22 yılından itibaren öğrenci alması planlanan programda, öğrenciler derslerinin bazılarını, doğrudan şirket tarafından Buharkent OSB'de oluşturan sınıflarda, konunun uzmanlarından alacaklar. Böylelikle Buharkent MYO'da hedefe yönelik ara eleman yetiştirilecek. Protokol kapsamında, şirket Polimer Teknolojisi öğrencilerinden başarılı olarak mezun olanları istihdam edecek. Bu protokol ile üniversitemiz bünyesinde iş garantili bir programımız hayata geçmiş oldu" sözleri ile iş birliğinin ayrıntılarını paylaştı.

Şirket ortaklarından Ersin Turgut, şirketin Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 300 dönümlük alan içerisine Denizli'de bulunan fabrikasını taşıma kararı almasıyla, ADÜ ile görüşülerek sektöre yönelik ara eleman ihtiyacının karşılanması adına fikir birliği oluşturulduğunu bunun da iş birliğinin çıkış noktası olduğunu belirtti. Turgut, "Şirketimiz 2019 da dahil olmak üzere 6 yıl boyunca üst üste, Türkiye ihracat şampiyonu olmuştur. Türkiye ve dünyadaki kalite belgelerini almaya hak kazanan ve kaliteden ödün vermeyen üretim politikasıyla, çoğu Ortadoğu ve Avrupa'da olmak üzere yaklaşık 70 ülkede aktif olmak üzere, toplam 90 ülke ile çalışan şitketimiz 600 kişilik dev bir ailedir. Aydın Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nde entegre üretim tesisi projesi tamamlandığında, 150 dönümü kapalı 150 dönümü açık olmak üzere toplam 300 dönümlük alana sahip tesis sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın da en büyük kablo üretim tesislerinde biri olacak ve istihdama büyük bir katkı sağlayacaktır" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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