24.10.2019 19:55

ADÜ'de ilk dersi Binali Yıldırım verdi

"Türkiye'yi Anadolu coğrafyasından ibaret görmeyin"

"Ülkeyi sahip çıkmak için bilgiye sahip çıkacağız, 2003'te ABD Irak'ı bir kurşun sıkmadan teslim aldı"

AYDIN - Adnan menderes Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı açılış törenine katılan 24. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'a ADÜ tarafından fahri doktora ünvanı verildi. Törende öğrencilere ilk dersi veren Binali Yıldırım, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ve sınır ötesi operasyonlarını değerlendirerek bir ülkenin bekası için bilginin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

İlk dersinde öğrencilere seslenen Binali Yıldırım,Türkiye'nin sadece Anadolu topraklarından ibaret görülmemesini isteyerek "Türkiye'yi sadece Anadolu coğrafyasından ibaret görmeyin. 619 yıl bölgeye 3 kıtaya huzur getirmiş ecdadımız Osmanlı dağıldıktan sonra onun bıraktığı coğrafyada 64 tane devlet var. Bütün bu devletlerin gözü kulağı Türkiye. Onun için hedefinizi büyük tutun. Ülkeyi sahip çıkmak için bilgiye sahip çıkın. Bir yandan pek çok meslek yok olurken siber tehdit de gelişiyor. Buna da hazırlıklı olalım. 2. Irak işgalinde 2003'de ABD tek kurşun atamadan siber sayesinde ülkeyi teslim aldı. Tüm tank ve uçakların yazılımına girip çökerttiler. Ülkesini savunmak isteyenlerin karşısındaki ekranlara 'Teslim olun canınızı kurtarın' mesajı çıktı. Onun için bilgi artık en büyük güçtür. O halde bilgiye sahip olacağız" dedi.

Senato kararı ile fahri doktora unvanı verilen Binali Yıldırım'a cübbesi ADÜ rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir tarafından giydirildi. ADÜ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2019-2020 Akdemik Yılı açılış töreninde ilk dersi veren 24 . dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Hocaların huzurunda ders vermek haddim değil. Biz yaşananlardan ders almaya alışığız. Ama hayat tecrübesi söz konusu olunca söyleyecek birkaç sözümüz elbette var" diyerek başladığı konuşmasında öğrencilere Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ve bilginin nelere kadir olduğunu anlattı.

Her zamanki esprili hali ile zaman zaman güldürüp zaman zaman da düşündüren Binali Yıldırım, Demokrasi Şehidi Adnan Menderes'in adını taşıyan ünversiteden Fahri Doktora almanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Yıldırım; "Bizi sizlerden aldığımız güçle milletimiz ve insanlık için Cumhurbaşkanımızın riyasetinde 17 yıl boyunca çalıştık gayret ettik. Ülkemizi kalkındırmak için büyük emek sarf ettik. Tabi Aydın deyince aklımıza ilk gelen tabiatı ile Şehit Başbakanımız Adanan menderes, efeler ve incir akla gelir. Tabi Aydın'ın bundan başka güzellikleri var. Kendi kendine yeten tarım ve hayvancılıkta mümbit toprakları ile adeta cennetten bir köşe. Geçen yıl Aydın ihracatta 800 milyon dolara ulaştı. Ekonomimize olan bu katkıda en önemli ürün de incir oldu. Yaklaşık 270 milyon dolarlık incir ihracatı oldu" diyerek bu yıl ümitli olduklarını söyledi.

27 yıllık geçmişi olan yaklaşık 4 bin 500 akademik ve idari personeli 50 bine yakın öğrencisi ile 27 yıllık geçmişi olan Adnan Menderes Üniversitesi'nin Aydın'ın güzelliğine güzellik katacağına inancının tam olduğunu ifade eden Binali Yıldırım, "Üniversiteler aklın ve bilimin harmanlandığı yerlerdir" diyerek gençlere seslendi.

"Türkiye artık edilgen bir ülke değil etken bir ülkedir"

Türkiye'nin bölgede ve dünyada artık edilgen bir ülke değil etken bir ülke haline geldiğini ifade eden Yıldırım, "Bunu barış pınarı harekatında gördük. Operasyon başladığında yanımızda kimse yok desek yalan olmaz. Ama biz ne yaptığımızı iyi biliyorduk. Bu bölgede 8 yıldır yaşanan iç savaş kaos ve kargaşayı emperyalist güçler kendi adına menfaate dönüştürmek istiyordu. PKK rengini boyadılar PYD yaptılar. Suriye'de adete demokratik mühendislik icra ettiler. Akdeniz'den İran sınırına kadar uzanan hudutlarımızda bir terör devleti oluşturmaya çalıştılar. Bunu da 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra hazırladılar. Zannettiler ki Türkiye artık belini doğrultamaz. Biz bundan faydalanalım. 15 Temmuz'dan sonra oluşturulan Yenikapı ruhu ile birlik beraberlik ruhu ile biz kısa sürede bu darbe girişiminin etkilerini ortadan kaldırdık. Yetinmedik kapsamlı bir yurt dışı operasyonu gerçekleştirdik" dedi.

"Türkiye'yi önemseyin"

Konuşmasına "Gençler Türkiye'yi önemseyin" diye sürdüren Binali Yıldırım, "Türkiye büyük bir ülke. Sizlerin geleceği ve bayrağımız için asil kanlarını döken şehitlerimize Allah'tan rahmet orada görev yapan Mehmetçiğimize de başarılar diliyorum. Başkalarının topraklarını göz dikme gibi gizli bir gündemimiz yok, asla olmadı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile 4 milyona yakın insanı bağrımıza bastık. Ama gençleri şunu iyi bilin yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Türkiye neden herkesin dikkatini çekiyor. Bu topraklar bizim kaderimiz. Bu topraklarda ayakta durmanın da bedeli çok ağır. Türkiye'yi sadece Anadolu coğrafyasından ibaret görmeyin. Terörün bu güne kadar maliyeti 1.5 trilyon dolar. Kaybettiğimiz 10 binlerce canın değerini hiçbir şeyle ölçemeyiz. İnancımıza göre bir insanı yaşatmak cihanı yaşatmaya bedel. Peki bu 1.5 trilyon ne anlama geliyor. Şu İzmir-İstanbul otoyolu 8 milyar dolara geliyor. Yılda 41 milyar dolar öyle veya böyle para harcıyoruz. Yani 5 tane İzmir-İstanbul otoyolu Osmangazi Köprüsünü ülkenin geleceği için harcıyoruz. Enerjimizi azaltıyor ama inancımız ve ülkemizin geleceğinden hiçbir şey azalmıyor. Gençler size güveniyoruz. Z kuşağı Türkiye'nin geleceğidir. Geleceği teslim almaya hazır olun. Biz sadece yol, tünel yapmadık gözükmeyen akıl yollarına da yatırım yaptık" diye konuştu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in de konuşma yaptığı törende Vali ve Rektör yeni Akademik yılın başarı ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından Binali Yıldırım Spor Tesisleri ve Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi'nin açılışı yapıldı.

Törene Aydın Valisi yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, protokol üyeleri ve çok sayıda davetlinin yanı sıra öğrenciler ve öğretim görevlileri katıldı.

Kaynak: İHA