ADÜ'de iki intörnün koronavirüs testi pozitif çıktı
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ADÜ'de iki intörnün koronavirüs testi pozitif çıktı

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli iki intörne yapılan testlerde koronavirüse rastlandı.

ADÜ'de iki intörnün koronavirüs testi pozitif çıktı
25.05.2020 22:07 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:10

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli iki intörne yapılan testlerde koronavirüse rastlandı.

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli iki intörnün koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklandı. Hastane başhekimliği tarafından yapılan açıklamada tüm koruma tedbirlerinin dünya standartlarına uygun olarak alındığı, herhangi bir koruyucu ekipman eksikliğinin bulunmadığını ancak bu vakaların ortaya çıkmasında sorunun nereden kaynaklandığının dikkatlice ve büyük bir titizlikle incelendiği belirtildi. Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise, konuyu değerlendirdiklerini duyurdu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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