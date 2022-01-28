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ADÜ'de 'Futsal Personel Turnuvası' sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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ADÜ'de 'Futsal Personel Turnuvası' sona erdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen ADÜ Futsal Personel Turnuvası final maçı ile sona erdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen ADÜ Futsal Personel Turnuvası final maçı ile sona erdi.

ADÜ Binali Yıldırım Spor Salonu'nda 17-26 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşen müsabakalara, 10 personel takımı katıldı. Turnuvanın koordinasyonunu Spor Bilimleri Dekan V. Prof. Dr. Burçin Ölçücü, Öğretim Görevlisi Necmettin Parlak, Öğretim Görevlisi Hüseyin Büyükçoban ve öğrencilerden oluşan hakemler sağladı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda finalde rakibi Zirvet Takımını penaltı atışları sonucu 8-7 yenen Feforce Takımı, turnuvanın şampiyonu oldu. Zirvet Takımı ikinciliği, Kim Bunlar Takımı ise üçüncülüğü elde etti.Müsabakalar dereceye giren takımlara kupalarının verilmesi ile sona erdi. - AYDIN

ADÜ'de 'Futsal Personel Turnuvası' sona erdi

ADÜ'de 'Futsal Personel Turnuvası' sona erdi

ADÜ'de 'Futsal Personel Turnuvası' sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Adnan Menderes Üniversitesi, Münir Karaloğlu, Futsal, Aydın, Spor, Haber

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