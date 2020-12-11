ADÜ'de 'Ecdadının İzinde Türk Kadını' etkinliği düzenlendi
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ADÜ'de 'Ecdadının İzinde Türk Kadını' etkinliği düzenlendi

11.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:15
ADÜ'de 'Ecdadının İzinde Türk Kadını' etkinliği düzenlendi

10 Aralık 1919'da Kastamonu'da düzenlenen Kadın Mitingi'nin 101. yıl dönümü vesilesiyle Aydın'da 'Ecdadının İzinde Türk Kadını' etkinliği düzenledi.

10 Aralık 1919'da Kastamonu'da düzenlenen Kadın Mitingi'nin 101. yıl dönümü vesilesiyle Aydın'da 'Ecdadının İzinde Türk Kadını' etkinliği düzenledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "İki ana vatanı olması bakımından diğer milletlerden ayrılan Türk milleti yüz yıl evvel ikinci ana vatanında tam anlamıyla bir ölüm-kalım savaşı vermek zorunda kalmıştı. Her bölgesi, her mesleği bünyesinde toplaması bakımından Milli Mücadele olarak adlandırılan bu süreçte Türk kadını istiklal yolunda vatan mücadelesinde yer almıştır. Fedakarlıklarıyla hatırlanmayı hak eden Türk kadını 10 Aralık 1919 tarihinde 101 yıl evvel bugün Kastamonu'da bir istiklal mitingi düzenleyerek sadece milli değil evrensel anlamda da bir değer taşıdığını dünyaya göstermiştir. 3 bin civarında Türk kadınının Kastamonu Kız Öğretmen Okulu bahçesindeki Anadolu'nun haklı sesini 101 yıl sonra aynı heyecan ve gururla Anadolu'nun başka bir şehrinde başka bir eğitim-öğretim kurumunda dillendirmeyi bir görev sayıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bağımsızlığını elde ettikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile çağdaş uygarlık düzeyinin aşılması hedeflerinde de Türk kadını hem haklarını kazanmış, hem de destekçisi olmuştur. Kastamonu özelinde Türkiye genelinde Türk kadını tarih boyunca toplumu bütünleyen, kucaklayan ve ileriye taşıyan misyonuyla günümüzde de kültürel sorumluluğunu sürdürerek Türk milletine katkı yapmaya devam etmektedir" dedi.

Ecdadın İzinde Türk Kadını Etkinliği Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Türk kültürünün birleştirici, bütünleştirici, kaynaştırıcı hususiyetlerine işaret eden moderatör Akkoyun, Türk kadınına toplumsal bir yer belirleyen Dede Korkut'tan beri gıpta edilen kahraman ninelerimiz cümle aleme 'biz buradayız' haykırışında bulunduklarını, bugün kendilerinin de emanetine sonuna kadar sahip çıkmakla sorumlu hissettiklerinden böyle bir etkinliği organize ettiklerini belirtti. Akkoyun, kadını ve erkeği ile burada olduklarını ve gelecek bin yıllarda da burada olacaklarını vurguladı.

Konuşmacılar da ecdadın izinde Türk kadınının farklı hususiyetlerini ele aldılar. Söke İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü Dr. Öğ. Üyesi Güneş Açelya Sipahi 'İlk Kadın Mitingi ve Türk Kadınının Kültür Seviyesi' başlıklı konuşmasında Kastamonu'da istiklal yolunda öne çıkan asla yürüyüşünü durdurmayan Türk kadınına dair örneklendirmelerde bulundu.

Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter de Kastamonu İstiklal Mitingi'nde en önde yer alan Türk kadınının bugün salgın sürecinde bilhassa sağlık personeli, evinin lokomotifi olarak aynı şekilde yine cephenin en önünde farkındalıklı yerini korumaya devam ettiğini örnek ve görsellerle paylaştı.

Programda ayrıca Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kastamonu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal'ın etkinliğin anlam ve önemini belirten mesajları okundu. - AYDIN

ADÜ'de 'Ecdadının İzinde Türk Kadını' etkinliği düzenlendi
ADÜ'de 'Ecdadının İzinde Türk Kadını' etkinliği düzenlendi
ADÜ'de 'Ecdadının İzinde Türk Kadını' etkinliği düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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