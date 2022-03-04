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ADÜ'de doçentlik deneme dersleri gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ADÜ'de doçentlik deneme dersleri gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerimizin verdikleri Doçentlik Deneme Dersleri gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerimizin verdikleri Doçentlik Deneme Dersleri gerçekleşti.

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın başkanlığında gerçekleşen derslere Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Böğrekci, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu öğretim üyeleri ve görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı. Doçentlik kadrosuna başvuran Doç. Dr. Gözde Başak Öztürk Özeray, Doç. Dr. Mustafa Asker ve Doç. Dr. Filiz Yıldız Akgül jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı.

Öğretim üyelerini tebrik eden ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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