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ADÜ'de doçentlik deneme dersleri gerçekleşti

ADÜ'de doçentlik deneme dersleri gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri doçentlik deneme dersleri rektörlük senato salonunda başladı.

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin verdikleri doçentlik deneme dersleri rektörlük senato salonunda başladı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz'ün başkanlığında gerçekleşen derslere Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu öğretim üyeleri ve görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı. Doçentlik kadrosuna başvuran Doç. Dr. Didem Aydoğan, Doç. Dr. Ayşe Elitok Kesici, Doç. Dr. Serdar Çiftci, Doç. Dr. Esra Altıntaş, Doç. Dr. Mustafa Akkaya jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı.

Öğretim üyelerini tebrik eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

ADÜ'de doçentlik deneme dersleri gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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