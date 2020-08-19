ADÜ'de bir öğretim üyesinin "uzaktan eğitim" yapılacağına ilişkin açıklaması Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversitede eğitimin uzaktan yapılacağına ilişkin açıklama yapan üniversitedeki bir öğretim üyesi hakkında soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversitede eğitimin uzaktan yapılacağına ilişkin açıklama yapan üniversitedeki bir öğretim üyesi hakkında soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Aldemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitedeki bir öğretim üyesinin eğitimin uzaktan yapılacağına ilişkin beyanatını doğru bulmadığını söyledi.

Öğretim üyesinin bu açıklamayı yapmaması gerektiğini kaydeden Aldemir, "Ben bile yüz yüze mi uzaktan mı eğitim olacak bilmiyorum. İnsanlarımızı talihsiz açıklamalarla maruz bırakmamız lazım. Bir arkadaşımız, haddini aşan bir açıklama yapmış. Kendisiyle konuştum. Sonuçta öğrencilere bel bağlamış özel sektör kuruluşları var. Kendisi hakkında da soruşturma başlattık." diye konuştu.

Öte yandan, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından üniversitelerin 2018-2019 performans göstergelerinin açıklandığını aktaran Aldemir, ADÜ'nün TR Dizin'de 217 üniversite arasında en çok atıf alan 24. üniversite olduğu, TÜBİTAK projeleri sıralamasında da 45 proje ile en çok proje üreten 25. üniversite olduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA