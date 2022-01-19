ADÜ'de 'Beliren Yetişkinlik' konulu seminer düzenlendi - Haberler
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ADÜ'de 'Beliren Yetişkinlik' konulu seminer düzenlendi

ADÜ'de 'Beliren Yetişkinlik' konulu seminer düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Beliren Yetişkinlik' konulu seminer düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Beliren Yetişkinlik' konulu seminer düzenlendi.

Öğrencilerinin gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile düzenlenen etkinliğin konuğu ADÜ Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Görevlisi Fatma Evrim Güreşen oldu. Seminerde, 'Beliren Yetişkinlik' konu başlığı altında kimlik arayışı, istikrarsızlık, kendine odaklanma, arada kalmışlık, sonsuz olanaklara sahip olma hakkında öğrencilere bilgi verildi. İnteraktif olarak gerçekleştirilen ve 70 öğrencinin katıldığı etkinlikte, öğrencilerin soruları yanıtlandı. Etkinlik, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Nail Akgül'ün, Öğretim Görevlisi Fatma Evrim Güreşen'e teşekkür etmesi ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - AYDIN

ADÜ'de 'Beliren Yetişkinlik' konulu seminer düzenlendi

ADÜ'de 'Beliren Yetişkinlik' konulu seminer düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adnan Menderes Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, gençlik, Aydın, Yerel, Haber

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