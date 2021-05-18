ADÜ'de 'Aile İçi İletişim ve Anne Baba Tutumları Semineri' gerçekleşti
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ADÜ'de 'Aile İçi İletişim ve Anne Baba Tutumları Semineri' gerçekleşti

ADÜ'de 'Aile İçi İletişim ve Anne Baba Tutumları Semineri' gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Aile İçi İletişim ve Anne Baba Tutumları' adlı seminer çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Aile İçi İletişim ve Anne Baba Tutumları' adlı seminer çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Seminere, Üretimde Kalite Kontrol, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Laboratuvar Teknolojisi, Organik Tarım Programları 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile akademik personel katıldı. Öğr. Gör. Gökçen Akbabaoğlu tarafından gerçekleştirilen seminerde, aile içi iletişim, iletişim engelleri, sen-ben dili, anne baba tutumları, ailelere öneriler ve özellikle pandemi döneminde aile içi iletişimde önemli olan noktalar konuları ele alındı. Seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - AYDIN

ADÜ'de 'Aile İçi İletişim ve Anne Baba Tutumları Semineri' gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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