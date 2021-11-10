ADÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı gerçekleştirildi

AYDIN (İHA) - Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tralleis Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, ADÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Cumali Öksüz'ün, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla devam etti. ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Musa Gümüş, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ü bütün umutların tükenmek üzere olduğu bir dönemde; Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da ve Büyük Taarruz'da tarihin kaderine el koyarken gördük. Devlet kurarken, yeni bir toplum inşa ederken Türk Tarihinde yeni bir devri açarken görmeye devam ettik. Onu unutmamak, anmak ve anlamak; geçmişe, tarihe, millete ve bu topraklara yapılacak en önemli kadirşinaslık olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmek, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' düsturunu benimsemektir. Onu sevmek, 'Ne mutlu Türk'üm' diyebilmektir. Bunları yapmak için çok önemli sebeplerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti, Türk vatanı ve Türk Milleti bu sebeplerin en önemlileridir" dedi.

Pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarıyla gerçekleşen program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sona ererken programa, ADÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, fakülte dekanları, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - AYDIN