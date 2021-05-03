ADÜ Buharkent MYO'da 'Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri' eğitimi gerçekleşti
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ADÜ Buharkent MYO'da 'Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri' eğitimi gerçekleşti

ADÜ Buharkent MYO'da 'Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri' eğitimi gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri' eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen 'Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri' eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Eğitime, Buharkent Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İsmet Anık Baysal ve Buharkent MYO öğrencileri katıldı. Profesyonel Koç Hilal Çatak tarafından verilen eğitimde, öğrencilere özgeçmiş hazırlama esnasında dikkat etmeleri gereken hususlar ve iş başvurularında gerçekleştirilen mülakatlarda nasıl etkili olabilecekleri aktarıldı. Örnekler üzerinden uygulamalı olarak bilgi verilen eğitimde öğrenciler, etkileşimli olarak katılıp görüşlerini iletti ve soruları cevaplandı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim, Buharkent MYO Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı'nın, Profesyonel Koç Hilal Çatak'a teşekkürlerini iletmesi ve kapanış konuşması ile son buldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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