ADÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Aydın'daki antik kentlerle ilgili araştırma
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ADÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Aydın'daki antik kentlerle ilgili araştırma

ADÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Aydın'daki antik kentlerle ilgili araştırma
08.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:08

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Metin'in destekleriyle Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan Aydın'daki antik kentlerle ilgili üç yeni proje için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden 2020 yılından itibaren çalışmalara başlanmak üzere izin alındı.

ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında 2020 yılından itibaren Aydın ili, Karpuzlu ilçesinde yer alan Alinda Antik Kenti ve çevresinde arkeolojik yüzey araştırmalarına başlanacak. üç yıl sürecek olan araştırmalardan sonra kazı çalışmalarına başlanması planlanıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Aydın Erön başkanlığında yürütülecek araştırma Aydın ili, Kuşadası ilçesi ve çevresinde gerçekleştirilecek. Arkeolojik yüzey araştırmalarının üç yıl sürmesi planlanıyor. 2020 yılı çalışmalarının ağırlık noktasını Samsun (Mykale) Dağı çevresinde gerçekleştirilecek araştırmalar oluşturuyor.

Dr. Öğr. Üyesi Sedat Akkunaz başkanlığında ise Nazilli ve Yenipazar ilçelerinde araştırmalar yapılacak. Üç yıl sürmesi planlanan çalışmalar Yenipazar'da yer alan Orthosia Antik Kenti ile Nazilli'de bulunan Mastaura Antik Kenti'nde gerçekleştirilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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