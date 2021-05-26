ADÜ Araştırma Görevlileri 'En İyi Bildiri' ödülüne layık görüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADÜ Araştırma Görevlileri 'En İyi Bildiri' ödülüne layık görüldü

ADÜ Araştırma Görevlileri 'En İyi Bildiri' ödülüne layık görüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Arş. Gör. Dr. Sedat Alataş ve Arş. Gör. Erkam Sarı, 'Türkiye'de Kamu Harcamalarının Bölgesel Eşitsizliği' başlıklı çalışmasıyla çevrimiçi olarak Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından düzenlenen 7.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Arş. Gör. Dr. Sedat Alataş ve Arş. Gör. Erkam Sarı, 'Türkiye'de Kamu Harcamalarının Bölgesel Eşitsizliği' başlıklı çalışmasıyla çevrimiçi olarak Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Ekonomi Konferansı'nda en iyi bildiri ödülüne layık görüldü.

Yazarlar, çalışmada Türkiye'de toplam kamu harcamaları ile bu harcamaların hükümetin fonksiyonlarına göre sınıflandırılmış 9 farklı alt kategorisi için iller bazında nasıl dağıldığı, bu dağılımın potansiyel belirleyicilerinin neler olabileceği sorularına cevap aradıklarını ifade ettiler. Çalışma ayrıca, 'An Empirical Investigation on Regional Disparities in Public Expenditures: Province Level Evidence from Turkey' başlığıyla Social Indicators Research dergisinde yayınlandı. - AYDIN

ADÜ Araştırma Görevlileri 'En İyi Bildiri' ödülüne layık görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'nde detaylar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Nefes Kredi Paketi'nde detaylar belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: CoronaVac için üçüncü doz çalışmaları yapmak istiyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: CoronaVac için üçüncü doz çalışmaları yapmak istiyoruz
Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir
Ünlü anketçi Murat Gezici, Sedat Peker'in iddialarını yorumladı: Bakan Soylu üzerinden Türkiye'ye yapılmış müdahaledir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Alişan Ebru Gündeş Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ADÜ Araştırma Görevlileri 'En İyi Bildiri' ödülüne layık görüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 12:16:48. #1.13#

title