ADÜ ailesi genişliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

ADÜ ailesi genişliyor

ADÜ ailesi genişliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Aydın İktisat Fakültesi, Söke Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Davutlar Meslek Yüksekokulu'nda toplam 9 yeni birim açıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Aydın İktisat Fakültesi, Söke Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Davutlar Meslek Yüksekokulu'nda toplam 9 yeni birim açıldı.

YÖK Kararına göre, Aydın İktisat Fakültesi'ne Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası Siyaset Ana Bilim Dalı, Söke Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde İç Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehircilik Ana Bilim Dalı, Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı, Davutlar MYO'da Turist Rehberliği Programı ve Turizm Animasyonu Programı olarak toplam 9 yeni birim açıldı.

"Bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz"

ADÜ'nün şehrin lokomotifi bir kurum olduğunu ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen bilimsel çalışmalarla Üniversitemizin şehre büyük ivme kazandırdığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Yeni açılan birimler ve şehrimize kazandırdığımız değerlerle Aydın ile bütünleşmeye devam edeceğiz. Bilimin ışığında, bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda akademik çalışmalarımıza devam edeceğiz, Aydınımıza ve Üniversitemize hayırlı olsun" dedi.

"Eğitim, insan yetiştirme sanatıdır"

Eğitimi, bütüncül bir anlayışla, medeniyet atlası içerisinde insan yetiştirme sanatı olarak değerlendirdiğini belirten Rektör Aldemir, "Yeni birimlerimizle öğrencilerimizi, yeniliğe hızlı uyum sağlama yeteneğine sahip, açık görüşlü bireyler olarak yetiştireceğiz. Onlara etik değerleri aşılayacak, derinlikleri olan bireyler olarak yetiştirme gayreti içinde olacağız. Aydın'a, Söke'ye, Davutlar'a hayırlı olsun. Kazanan Aydın ve üniversitemiz oldu" diye konuştu. - AYDIN

ADÜ ailesi genişliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Arkeologlar Aydın'da kazmayı vurdukça yenisi çıktı: 13. yüzyıldan kalma oldukları açıklandı
Arkeologlar Aydın'da kazmayı vurdukça yenisi çıktı: 13. yüzyıldan kalma oldukları açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Gökhan Töre Serdar Aziz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ADÜ ailesi genişliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 17:59:57. #1.16#

title