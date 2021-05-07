ADÜ ailesi genişliyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Aydın İktisat Fakültesi, Söke Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Davutlar Meslek Yüksekokulu'nda toplam 9 yeni birim açıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Aydın İktisat Fakültesi, Söke Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Davutlar Meslek Yüksekokulu'nda toplam 9 yeni birim açıldı.

YÖK Kararına göre, Aydın İktisat Fakültesi'ne Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası Siyaset Ana Bilim Dalı, Söke Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde İç Mimarlık Bölümü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehircilik Ana Bilim Dalı, Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, Söke Sağlık Hizmetleri MYO'da Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı, Davutlar MYO'da Turist Rehberliği Programı ve Turizm Animasyonu Programı olarak toplam 9 yeni birim açıldı.

"Bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz"

ADÜ'nün şehrin lokomotifi bir kurum olduğunu ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen bilimsel çalışmalarla Üniversitemizin şehre büyük ivme kazandırdığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Yeni açılan birimler ve şehrimize kazandırdığımız değerlerle Aydın ile bütünleşmeye devam edeceğiz. Bilimin ışığında, bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda akademik çalışmalarımıza devam edeceğiz, Aydınımıza ve Üniversitemize hayırlı olsun" dedi.

"Eğitim, insan yetiştirme sanatıdır"

Eğitimi, bütüncül bir anlayışla, medeniyet atlası içerisinde insan yetiştirme sanatı olarak değerlendirdiğini belirten Rektör Aldemir, "Yeni birimlerimizle öğrencilerimizi, yeniliğe hızlı uyum sağlama yeteneğine sahip, açık görüşlü bireyler olarak yetiştireceğiz. Onlara etik değerleri aşılayacak, derinlikleri olan bireyler olarak yetiştirme gayreti içinde olacağız. Aydın'a, Söke'ye, Davutlar'a hayırlı olsun. Kazanan Aydın ve üniversitemiz oldu" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı