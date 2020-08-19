ADÜ, 217 üniversite arasından yüzde 10'luk dilime girdi
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ADÜ, 217 üniversite arasından yüzde 10'luk dilime girdi

ADÜ, 217 üniversite arasından yüzde 10'luk dilime girdi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), akademik bir başarıya imza atarak, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin sıralamasında 217 üniversite arasında ilk yüzde 10'luk dilimde yer alarak Aydın'ın gururu oldu.

19.08.2020 15:26 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:31

ADÜ, 217 üniversite arasından yüzde 10'luk dilime girdi

AYDIN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), akademik bir başarıya imza atarak, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin sıralamasında 217 üniversite arasında ilk yüzde 10'luk dilimde yer alarak Aydın'ın gururu oldu. Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'nün 28 yıllık tarihinde ilk kez böyle bir zirveye ulaştığını belirtti.

Akademik başarıları ve öncü projeleri ile dikkat çeken Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), akademik bir başarıya daha imza attı. TÜBİTAK ULAKBİM veri tabanına göre TR Dizin sıralamasında 217 üniversite arasından 23. sırada yer aldı. Ege Bölgesi'nde en çok bilimsel proje üreten 3'üncü üniversite olduklarının altını çizen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; "28 yıllık üniversitemiz TÜBİTAK ULAKBİM veri tabanına göre 217 üniversite içinden 23'üncü oldu. 1992 yılında kurulan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarihinde ilk kez böyle bir zirveye ulaştı. Birçok önemli üniversiteyi geride bıraktık. Akademik üretim noktasında elde ettiğimiz bu muazzam performans, üniversitemiz öğretim üyelerine yapılan atıf sayısında da önemli bir derece almamızı sağladı. Üniversitemiz TR Dizin'de 217 üniversite arasında en çok atıf alan 24. üniversite oldu. Bu istatistikler bize Ege Bölgesi'nde, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nin ardından en çok bilimsel çalışma üreten 3. üniversite olduğumuzu gösterdi. TÜBİTAK projeleri sıralamasında ise 45 proje ile en çok proje üreten 25. üniversite olduk. Bu istatistikler, yönetsel hedeflerimizin temelindeki 'akademik performansı arttırma' misyonumuzda başarıya ulaştığımızı gösteriyor. Ancak bununla yetinmek bir yana, performansımız daha büyük başarıları hedeflememiz için bize güç veriyor. Akademik vizyonumuz için durmaksızın üreten tüm öğretim üyelerimize en kalbi duygularımla teşekkür ederim" dedi.

"Aydın'ı dahada gururlandıracağız"

ADÜ'nün 28 yıllık tarihinde geldiği en önemli noktalardan olduğuna dikkat çeken Rektör Aldemir; "Bu yaşadığımız gurur ADÜ'nün 28 yıllık tarihinde geldiği en önemli noktalardan biri hatta belki de en iyisidir. Ama bu yetmez, hiç şüphesiz Allah'ın izni ve kıymetli akademik personelimin de desteğiyle daha da ilerleyeceğiz. Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünde, Aydın'ın çalışkan insanları, üniversitemizin kıymetli akademisyenleri ve yaptığımız çalışmalara destek olan sivil toplum ve özel sektör kuruluşları ile daha büyük projelerde inşallah Aydın'ı ve Aydınlı hemşehrilerimizi daha da gururlandıracağız. Biz üniversitemizde milletimizin geleceğini inşa ediyoruz. Ülkemizin 2023, 2071 gibi büyük hedeflerine katkı sağlamak için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimizde başaracağız demiştik; şimdi her alanda yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamaya başladık. Şüphesiz durmadan, yılmadan daha iyiye ulaşmanın planlarını üretmeye devam edeceğiz. Ulaştığımız her hedefte çıtayı daha yükseğe taşıyacağız. Devletimiz, milletimiz, Aydınımız için en iyi olmayı hedefleyeceğiz" dedi.

ADÜ, 217 üniversite arasından yüzde 10'luk dilime girdi

Kaynak: İHA

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