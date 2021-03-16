ADSOD Başkanı Şirin: "Devletimizden destek bekliyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ADSOD Başkanı Şirin: "Devletimizden destek bekliyoruz"

16.03.2021 12:48 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:53
ADSOD Başkanı Şirin:

Adana Düğün Saloncular Organizasyon Derneği'nin (ADSOD) genel kurulu yapıldı.

Adana Düğün Saloncular Organizasyon Derneği'nin (ADSOD) genel kurulu yapıldı.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleşen genel kurulda konuşan ADSOD Başkanı Ayhan Şirin, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlerin sorunlarına dikkat çekti.

Şirin, müzisyenlerin daha çok desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Salgının bir an önce bitmesini istiyoruz. İşletmelerimizin birçoğu ekonomik olarak çok fazla zarar gördü. Kontrollü normalleşme adımları belirsiz süreli, uzun vadeye yayılacaksa devletimizden kaparo iadeleri, kira personel ve işletme giderleri, bekleyen kredi ve çek ödemelerimiz gibi ekonomik olarak bizi zorlayan tüm konular için devletimizden destek bekliyoruz" dedi. - ADANA

ADSOD Başkanı Şirin: 'Devletimizden destek bekliyoruz'
ADSOD Başkanı Şirin: 'Devletimizden destek bekliyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ünal Karaman Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ADSOD Başkanı Şirin: "Devletimizden destek bekliyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 12:54:01. #1.14#
title