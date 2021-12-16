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Adsiad'dan Vali Elban'a Ziyaret

Adsiad'dan Vali Elban'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

ADSİAD'DAN VALİ ELBAN'A ZİYARETAdana Sanayici ve İş Adamları Derneği (ADSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gizer ve beraberindeki heyet Vali Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.

ADANA (Habermetre) - ADSİAD'DAN VALİ ELBAN'A ZİYARET

Adana Sanayici ve İş Adamları Derneği (ADSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gizer ve beraberindeki heyet Vali Süleyman Elban'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Elban, önemli bir sanayi kenti olan Adana'nın mevcut potansiyelinin daha da ileriye taşınması noktasında gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalar için ADSİAD'a teşekkür ettiğini belirtti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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