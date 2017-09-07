Adriano'nun Tedavisine Başlandı

Beşiktaş'ın bu akşam yaptığı antrenmana sağ dizindeki ağrıdan dolayı katılamayan Adriano'nun sağlık raporu açıklandı.



Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Adriano Correia, sağ dizindeki ağrı ve şişlik nedeniyle tedbir amaçlı olarak bu akşamki takım idmanına katılmamış olup, sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL