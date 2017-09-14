Adriana Yengemiz Aşkını Yine Paylaştı!
Yazar Metin Hara ile Hollywood yıldızlarından Adriana Lima'nın aşkı hiç nefes kestirmeden devam ediyor.
Yazar Metin Hara ile Hollywood yıldızlarından Adriana Lima'nın aşkı hiç nefes kestirmeden devam ediyor. Adriana Lima, İnstagram hesabından Metin Hara'yı yanağından öptüğü resmi paylaştı ve çok kısa bir süre içerisinde sosyal medya'nın diline düştü.
2017 yılının en büyük magazin bombalarından bir tanesi de Adriana Lima ile Metin Hara aşkıydı. Aşklarının reklam olduğu konuşulan ama daha sonra dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın açıklama yapmasıyla bu iddialar son bulmuştu. Nerede oldukları merak edilen Metin Hara ve Adriana Lima ortaya çıktı. Adriana Lima instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak Metin Hara'yı öpücüklere boğdu
Adriana Lima ile aşk yaşamaya başlayan Metin Hara bir anda magazin basının ilgi odağı oldu. Daha önce de ünlü oyuncularla aşk yaşayan Metin Hara'nın bu aşkıy ile ilgili reklam dedikoduları yapılsa da Adriana Lima'dan bir fotoğraf geldi.
Yazı Bodrum'da geçiren çiftin ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. 11 milyon takipçisi olan Adriana Lima, instagram hesabından Metin Hara ile olan fotoğrafını paylaşmayı ihmal etmiyor.
Adriana Lima sosyal medya hesabından sevgilisi Metin Hara'yı öperken çektiği fotoğrafı paylaştı, altına da şu notu düştü:
Bir kez daha beni en mutlu yaptın. En mutlu olan gülüşüm seninle sonsuza kadar.
İŞTE PAYLAŞTIĞI RESİM;
ESKİ SEVGİLİSİYLE BULUŞTUĞU SÖYLENİYORDU
Metin Hara'nın Adriana Lima ile olan ilişkisi devam ederken eski sevgilisiyle buluştuğu iddia edilmişti.
Fakat daha sonra Adriana Lima, instagram hesabından açıklama yaparak sevgilisi değil arkadaşı olduğunu duyurmuştu.