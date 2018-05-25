Adriana Lima Spor Sonrası Yaptığı Terli Paylaşımıyla Dikkat Çekti
Yaptığı her şeyi takipçileriyle paylaşan ünlü model Adriana Lima, bu sefer yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Model, boks yaptıktan sonra çektiği terli videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ünlü model Adriana Lima, boks yaparken çekilen görüntülerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
TER İÇİNDE VİDEO ÇEKTİ
Üst üste attığı yumruklarla profesyonel boksörlere taş çıkartan güzel model, ter içinde kaldı.Formunu korumak için boks yapan Lima, spordan sonra yüzündeki teri silerek takipçilerine gösterdi ve bu halini Instagram hikayesinde paylaşırken ''The sweat is real.(Gerçek ter)'' notunu düştü.
TAKİPÇİLERİNİN HOŞUNA GİTMEDİ
Ünlü modelin paylaşımı ise mide bulandırıcı bir görüntü olarak yorumlandı.
YORUMLAR (10)
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MILET BUNDA NE BULUYOR ANLAMADIM GITI HIC SEVMEDIGIM BEGENMEDIGIM HANIFE BILE BUNDAN DAHA GUZELCevap Yaz 3 3 Yayından KaldırHANİFE: Teşekkür ederim.4 Yayından KaldırDEVAM DEVAM: YUH BE SANA SEN BİR GİT TEST YAPTIR1 1 Yayından Kaldır
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Acaba niye terledi!!!!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Dünyanın en güzel kadınlarından biri. Ona herşey yakışıyor.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır