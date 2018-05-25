Adriana Lima Spor Sonrası Yaptığı Terli Paylaşımıyla Dikkat Çekti

Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ünlü model Adriana Lima, boks yaparken çekilen görüntülerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

TER İÇİNDE VİDEO ÇEKTİ

Üst üste attığı yumruklarla profesyonel boksörlere taş çıkartan güzel model, ter içinde kaldı.Formunu korumak için boks yapan Lima, spordan sonra yüzündeki teri silerek takipçilerine gösterdi ve bu halini Instagram hikayesinde paylaşırken ''The sweat is real.(Gerçek ter)'' notunu düştü.

TAKİPÇİLERİNİN HOŞUNA GİTMEDİ

Ünlü modelin paylaşımı ise mide bulandırıcı bir görüntü olarak yorumlandı.