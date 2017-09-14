Adriana Lima, Paylaştığı Son Fotoğrafla Metin Hara ile Mutluluğunu Gösterdi

Brezilyalı top model Adriana Lima sevgilisi Metin Hara'yı öperken fotoğrafını paylaştı. Lima bu fotoğrafla aşklarına inanmayanlara da cevap vermiş oldu.

"SENİNLE SONSUZA KADAR"

İlişkileri magazin gündemine bomba gibi düşen model Adriana Lima ile Türk sevgilisi yazar Metin Hara aşklarını dolu dolu yaşamaya devam ediyor. Adriana Lima sosyal medya hesabından sevgilisi Metin Hara'yı öperken çektiği fotoğrafı paylaştı. Lima fotoğrafın altına da "Bir kez daha beni en mutlu yaptın. En mutlu olan gülüşüm seninle sonsuza kadar." notunu düştü.

İşte Adriana Lima'nın o paylaşımı:



