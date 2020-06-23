Adria Tur'un Bosna Hersek ayağı iptal edildi Teniste erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'un 3-4 Temmuz'da yapılması planlanan Bosna Hersek ayağı iptal edildi.

Teniste erkekler dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine Novak Djokovic Vakfı tarafından düzenlenen Adria Tur'un 3-4 Temmuz'da yapılması planlanan Bosna Hersek ayağı iptal edildi.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, Bosna Hersek'te Banja Luka ve Saraybosna'da düzenlenmesi planlanan tenis turnuvasının iptalinden son derece üzüntü duyulduğu ifade edilerek, yardım amaçlı düzenlenen organizasyonun koronavirüs engeline takıldığı aktarıldı.

Adria Tur'a katılan tenisçilerden Bulgar Grigor Dimitrov ve Hırvat Borna Coric'in koronavirüse yakalamasının ardından 33 yaşındaki Djokovic'in de test sonucunun pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Djokovic, eşinin testinin pozitif, çocuklarının testinin ise negatif çıktığını kaydetmişti.

13-14 Haziran'da Sırbistan'da gerçekleştirilen turun, geride kalan hafta sonunda yapılması planlanan Hırvatistan finali, Dimitrov'un Kovid-19'a yakalandığını açıklamasının ardından iptal edilmişti.

Kaynak: AA