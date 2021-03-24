DİYARBAKIR Adresi bulmakta güçlük çeken sağlık çalışanlarına hasta yakınlarından tepki
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DİYARBAKIR Adresi bulmakta güçlük çeken sağlık çalışanlarına hasta yakınlarından tepki

24.03.2021 01:17 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:53

Adresi bulmakta güçlük çeken sağlık çalışanlarına hasta yakınlarından tepkiDİYARBAKIR'da rahatsızlanan bir kişiye müdahale etmeye giden sağlık ekipleri, bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle adresi bulmakta güçlük çekince, hasta yakınlarının tepkisiyle karşılaştı.

Adresi bulmakta güçlük çeken sağlık çalışanlarına hasta yakınlarından tepki

DİYARBAKIR'da rahatsızlanan bir kişiye müdahale etmeye giden sağlık ekipleri, bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle adresi bulmakta güçlük çekince, hasta yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan gerginlik, sağlık görevlilerinin haber vermesiyle gelen polisin müdahalesiyle sona ererken, hasta ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişinin rahatsızlanması üzerine yakınları, sağlık çalışanlarına ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye hareket eden sağlık ekibi, elektrik kesinti nedeniyle adresi bulmakta güçlük çekti. Adrese ulaşmak için çaba sarf eden sağlık çalışanları, bu sırada telefonla irtibat kurdukları hasta yakınlarının hareketlerine maruz kaldı. Yapılan tarif ile ihbarın yapıldığı adrese ulaşan sağlık ekibi ile hasta yakınları arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine sağlık çalışanları polis ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, tarafları sakinleştirerek gerginliği önledi. Hasta ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

DİYARBAKIR Adresi bulmakta güçlük çeken sağlık çalışanlarına hasta yakınlarından tepki
DİYARBAKIR Adresi bulmakta güçlük çeken sağlık çalışanlarına hasta yakınlarından tepki
DİYARBAKIR Adresi bulmakta güçlük çeken sağlık çalışanlarına hasta yakınlarından tepki
DİYARBAKIR Adresi bulmakta güçlük çeken sağlık çalışanlarına hasta yakınlarından tepki
DİYARBAKIR Adresi bulmakta güçlük çeken sağlık çalışanlarına hasta yakınlarından tepki
DİYARBAKIR Adresi bulmakta güçlük çeken sağlık çalışanlarına hasta yakınlarından tepki
DİYARBAKIR Adresi bulmakta güçlük çeken sağlık çalışanlarına hasta yakınlarından tepki
DİYARBAKIR Adresi bulmakta güçlük çeken sağlık çalışanlarına hasta yakınlarından tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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