Adres tarifi için durdurulan tıra başka bir tır çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adres tarifi için durdurulan tıra başka bir tır çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

Adres tarifi için durdurulan tıra başka bir tır çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bornova ilçesinde, aynı yöne giden tır sürücüsünün yol tarifi için durdurduğu ve yol ayrımında bekleyen tıra aynı istikamette gitmekte olan bir başka tır çarptı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, aynı yöne giden tır sürücüsünün yol tarifi için durdurduğu ve yol ayrımında bekleyen tıra aynı istikamette gitmekte olan bir başka tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle bekleme yapan tır, şarampole yuvarlanırken kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İzmir Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Buca istikametinden Bornova yönüne gitmekte olan 32 HD 542 plakalı tırın sürücüsü Osman E., aracını durdurup, aynı istikamette gitmekte olan ve arkasından gelen plakası öğrenilemeyen Halil A., idaresindeki tırı, 2. Sanayi Sitesi Yeşilova yol ayrımında durdurdu. Halil A.'nın kullanmış olduğu tırın yolcu konumuna binen Osman E., gidecekleri olan güzergah ile ilgili yol tarifi sorarken, aynı yöne gitmekte olan Veli G. idaresindeki 32 LZ 601 plakalı tır, Halil A., yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

Tır şarampole yuvarlandı

Çarpmanın etkisiyle Halil A., idaresindeki tır şarampole yuvarlanırken, Veli G., idaresindeki tır ise adeta demir yığınına döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, 110 AKS ve ambulans sevk edildi. İhbar üzerine gelen 110 AKS ekiplerince tırlarda sıkışan 3 kişi de bulundukları yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralılardan araç sürücüleri Halil A.'nın ve Veli G.'nin durumunun ağır olduğu Osman E'nin ise hafif olduğu öğrenildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Öte yandan, tırların mermer taşıdığı öğrenilirken, yola savrulan mermerler ile kaza yerinde bulunan tırlar ekipler tarafından bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Adres tarifi için durdurulan tıra başka bir tır çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
Adres tarifi için durdurulan tıra başka bir tır çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
Adres tarifi için durdurulan tıra başka bir tır çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
Adres tarifi için durdurulan tıra başka bir tır çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
Adres tarifi için durdurulan tıra başka bir tır çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
Adres tarifi için durdurulan tıra başka bir tır çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı! Sırasıyla önündeki araca, direğe, elektrik panosuna ve ağaca çarparak durabildi
Alkollü sürücü sokağı birbirine kattı! Sırasıyla önündeki araca, direğe, elektrik panosuna ve ağaca çarparak durabildi
Rize'de trafiğe kapalı tünelin içinde meydana gelen kazayla ilgili tüyler ürperten detay! Ceset, 1 gün boyunca bulunamadı
Rize'de trafiğe kapalı tünelin içinde meydana gelen kazayla ilgili tüyler ürperten detay! Ceset, 1 gün boyunca bulunamadı
Küçük kız, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada
Küçük kız, tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Mahmut Özer İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Gülben Ergen Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adres tarifi için durdurulan tıra başka bir tır çarptı: 2'si ağır 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 08:03:31. #1.15#

title