21.10.2019 21:41

- Adres sormak için kamyondan inen sürücü canından oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te karayolunda park ettiği kamyonundan adres sormak için inen sürücüye yoldan geçen bir araç çarptı. Ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İdidaya göre Gaziantep-Nizip karayolunda seyir eden ve nakliyecilik yapan 35 yaşındaki İhsan Yeter, küçükbaş hayvan almak için kendisine verilen adresi sormak amacıyla 27 BKF 94 plakalı kamyonunu karayolunun 5 kilometresinde yolun kenarına park etti. Adres sormak için aracından inen İhsan Yeter'e sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir başka araç çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil devlet Hastanesi'ne kaldırılan İhsan Yeter, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeter'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Cenaze burada yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri ise kazaya karışıp, kaçan aracı bulmak için çalışma başlattı. jandarma ekipleri, kazaya karışan aracın aynası ve diğer parçaların topladı.

Kaynak: İHA